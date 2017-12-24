الفنان مصطفى خاطر يكشف أمنياته في ٢٠١٨

أعرب الفنان الشاب مصطفى خاطر عن سعادته بعد تكريمه كأحسن ممثل شاب عن مسلسل “هربانه منها”، موضحًا أن نجاح العمل وضع على عاتقه مسؤولية كبيرة لتقديمه الأحسن دائمًا للجمهور موضحًا أنه سعد بالتعامل مع الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز، وأن ما ميز هذا العمل هو تنوع الشخصيات والحكايات اليومية؛ مما جعل الجمهور يتابع العمل من دون ملل، وأكثر ارتباط الأطفال به.

وتابع أن 2017 هو عام الخير بالنسبة له، حيث قدم برنامج عم شكشك بنجاح وتألق في رمضان في “هربانه منها” ونجاح فيلم هروب إضطراري مع النجم أحمد السقا، موضحًا أنه يهدي جائزته إلى كل من وثق في موهبته وسانده حتى ينال النجاح، وأول هؤلاء الفنان أشرف عبد الباقي، الذي قدم جيلًا كاملًا في مسرح مصر، مشيرًا إلى أنه يتمنى استمرار نجاح مسرح مصر في موسمه الجديد.

وعن ظهور قدراته الفنية خلال عام 2017 أشار إلى أنه قرر أن يخرج من عباءة الكوميديا وأن يتنوع في أدواره، مشيرًا إلى أن كبار النجوم، ممن يتمتعون بنجاح دائم هم الذين تنوعوا في أدوارهم، لافتًا إلى أن مثله الأعلى هو الفنان الكبير عادل إمام الذي قدم كل الأدوار على الرغم من أنه دخل الفن من باب الكوميديا، ولكنه لم يحصر نفسه في أدوار معينه، وقدم أحلى الأدوار حتى دور الجن في فيلم الإنس والجن، وأوضح أنه يتمنى في 2018 السلام والأمان لمصر وللعالم العربي .

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