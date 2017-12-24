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حادث سير ينهي حياة “عريس” سعودي قبل يوم من زفافه

Posted by on December 24, 2017 0 Comment

خطف حادث مروري، حياة شاب من محافظة جدة، في المملكة العربية السعودية، قبل يوم واحد فقط، من موعد زفافه على فتاة من محافظة عفيف. وكان الشاب ويدعى “عماد”، في طريقه لإقامة زفافه، حيث كان يرافقه شقيقه وبعض أفراد أسرته، حين انحرفت بهم المركبة عن الطريق، في لحظة انشغال السائق؛ ما أدى إلى انقلابها عدة مرات، […] أقراء المزيد من المصدر

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