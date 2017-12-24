دانا حمدان تؤكّد أنّ مسلسل “الطوفان” فدّمها بشكل جديد

عبّرت الفنانة دانا حمدان، عن سعادتها بردود الفعل الرائعة وغير المتوقعة عن نجاح مسلسل “الطوفان” الذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية، مشيرة إلى أنّ هذا النجاح لمسته بنفسها في الشارع المصري .

وأعلنت دانا حمدان، في مقابلة مع “العرب اليوم”، أنّ المخرج خيري بشارة، بذل مجهودًا كبيرًا من أجل ظهور المسلسل بالشكل الذي شاهده الجمهور، مؤكدة أنّ “مسلسل “الطوفان” يعد بمثابة خطوة جديدة ومختلف عما قدمته من قبل، خاصة أنّ الجمهور لم يكن معتاد على تقديم مثل هذه النوعية من الأدوار، ولكن الطوفان قدمني في نوعية جديدة من الأدوار ليس في الشكل فقط ولكن في المضمون أيضًا”.

ومسلسل “الطوفان”، مأخوذ عن رواية فيلم “الطوفان” للكاتب بشير الديك، والمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة فتحي عبد الوهاب وأحمد زاهر وروجينا وأحمد بدير ووفاء عامر وعبير صبري وآيتن عامر وهنا شيحة ومحمد عادل وبشرى ونادية رشاد ورامي وحيد، وهو العمل الذي كان يراهن عليه المخرج خيري بشارة خلال هذا الموسم، وتدور أحداث المسلسل بشأن القيم والمبادئ، التي أصبحت تسود المجتمع، ورغبة الجميع في الثراء ولو على حساب الأخلاق.

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