دنيا بطمة تخضع لجلسة تصوير جديدة ومميزة

خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، تألقت فيها بقفطان باللون الوردي شديد الأناقة، من تصميم شيماء المصمودي. والفنانة المغربية نشرت مجموعة صور من الجلسة، على حسابها على “انستغرام”، ووجهت رسالة حادة لمنتقديها، بقولها “اقول يامن مراقب خطوات حياتي..ترى بيجي وقت تندم وتقول فيه لحقت دنيا بطمه ونسيت أولوياتي.. وتقول لا ضمنت مستقبلي ولا كونت حياتي.. أبشرك دامني أهمك ودام في مثلك وغيرك ينتقدني في دنيتي ومهنتي.. أقولك شكرا لانك أقوى دليل أني للحين ما عرفت ولا راح اعرف طعم الفشل في الماضي والحاضر والآتي”.

وأضافت “تنتقد نجاحاتي ومنك عدد يقلدها بكل التفاصيل وان نسيتهم تعال أعدهم لك شكلك ناسي.. ومن الآخر استريح ترى ما تهمني بكبرك ،انا دنيا بطمه وما أسوي الا لي براسي.. وياريت تصير تعرف تفرق يا هذا بين الثقه في النفس لي ما تهزها ريح والغرور يلي مو من صفاتي.. احتفظ برأيك لنفسك وعيش حياتك ولا تزعج نفسك بالتفتيش في تفاصيل يومياتي”

واختتمت كلامها بقولها: “هذا انا شئت ام ابيت يا ذكي.. وهذا انا وما أغير من تفكيري وخطواتي خلك في نفسك ومالك خَص في حاضري وذكرياتي.. وراح يجي يوم وأذكرك كبيييييييره هي طموحاتي.. لكل من يراقبني من القهر وهو مش مجبور، اقلك نام وتصبح على خير واقرأ عالخفيف رسالتي”.

أقراء المزيد من المصدر