رحل المخرج عادل مكين وغيب الفنانين عن جنازته

رحل مخرج الخدع والغرافيك المخرج الكبير عادل مكين عن عالمنا، يوم أول من أمس الجمعة، الذي قدّم مجموعة من الأعمال التلفزيونية المهمة، أبرزها مسلسل العرائس الشهير “اللي فات سات”، كما قدم الخدع التلفزيونية في مسلسل “حديث الصباح والمساء” التي كان لها تأثيرًا مهمًا على نجاح المسلسل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأعمال منها “عائلة نونو”، “المسلمون والإسلام”، وغيرها.

وبدأ مكين مسيرته الفنية كمخرج مع الراحل فهمي عبد الحميد، وعمل معه كمساعد له في فوازير “عروستي” و”الخاطبة” مع الفنانة نيللي، ثمّ أصبح يمتلك أستديو غرافيك في المهندسين في الجيزة، لتنفيذ أفكاره المتنوعة، وكان يستعين بشباب من كلية الفنون الجميلة المبتكرين في هذا المجال، وتخرّج على يديه العديد من الفنانيين في مجال الغرافيك، ولم ينس مكين يومًا فضل فهمي عبد الحميد عليه مؤكّدًا أنّه أستاذ كبير، لافتًا إلى أنّه كان ينفّذ الغرافيك في وقت لم يمتلك فيه التلفزيون المصري الإمكانيات،

يشار إلى أنّه غاب الفنانين عن حضور جنازته في أحد الكنائس في مصر الجديدة، كما أنّ المخرج وائل فهمي عبد الحميد نعاه على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أقراء المزيد من المصدر