شيري عادل تكشف سعادتها بجائزة الاستفتاء عن مسلسل “الحصان الأسود”

كشفت الفنانة شيري عادل أنها تشعر بسعادة غامرة؛ بسبب وصولها إلى الجمهور بشكل مستمر من خلال أعمالها، مشيرة إلى أن الفنان دائمًا ما يمتلك نعمة من عند الله وهي القبول، وأنها تختار أعمالها بعناية حتى تحافظ على ذلك.

وتابعت أن حصولها على جائزة الاستفتاء عن مسلسل الحصان الأسود أسعدها كثيرًا، بسبب أنها لا تشارك إلا بعمل واحد في العام، واصفة الفنان أحمد السقا بحصان أسود الفن حيث أنها سعدت بكواليسه التي تمتاز بحب ومودة بين كل فريق العمل مشيرة إلى أنها، تتنوع في الأعمال التي تقدمها فلم تحاصر نفسها في أدوار البنت الرقيقة، موضحة أنها قدمت الكوميديا في “بنات سوبر مان” ودور القاتله المحترفة في :لعبة إبليس”.

وأردفت أن الحصان الأسود كان دراما بوليسية اجتماعية، وهذا نوع جديد على الدراما أرادت أن تشارك فيه، موضحة أنها تقرأ الأن مجموعة من الأعمال لتقرر ماذا تبدأ به، وأنها تبحث عن الجديد، وعن السينما أشارت أنها قدمت فيها مجموعة من الأدوار، ترضى عنها كثيرًا، إذ قدمت مجموعة من الأفلام المهمة منها حسن ومرقص وكلاشنكوف وبلبل حيران.

وبشأن حفلة تكريم قطاع القنوات المتخصصة، أشارت إلى أنها سعيدة بمقابله نجوم كبار مثل الفنانة الكبيرة سميرة أحمد والفنانة نبيلة عبيد والكثير من الأساتذة، موضحة أن كل يوم يثبت التلفزيون المصري أنه موجود بقوة .

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