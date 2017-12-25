أحمد مكي سعيد بـ”وقفة ناصية زمان” لتعبيرها عن الناس

عبّر النجم أحمد مكي، عن سعادته الكبيرة بردود الفعل المشيدة بكليبه الأخير “وقفة ناصية زمان” والذي تم طرحه قبل أيام على موقع “يوتيوب” من كلماته وإخراجه وألحان شادي السعيد.

وكشف مكي في تصريح خاص لـ”العرب اليوم” أن عدد مرات مشاهدة الكليب على موقع “يوتيوب” بلغت ما يقارب 9 ملايين مشاهدة، مشيرًا إلى أنه سعيد جدًا بهذا النجاح خاصة أنه لمس ذلك بنفسه في الشارع المصري من رد فعل الناس عن الكليب وأنه يعبر عما يدور في داخلهم مؤكدا أن نجاحه الحقيقي هو أن تعبر أعمالة الفنية عن الناس وما يشعرون به مثلما فعل كليب” وقفة ناصية زمان”.

وأعلن مكي أنه يسعى من خلال شركة الإنتاج لتقديم كل ما هو محترم وغير تقليدي ويعبر عن الناس مؤكدًا أن الشركة لن تقتصر فقط على تقديم أعماله الفنية ولكنها تقدم كل ما هو هادف سواء من خلاله أو من خلال أي زميل من الوسط الفني.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مكي الدرامية مسلسل ” خلصانة بشياكة” والذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على القنوات الفضائية وشارك في بطولته كل من شيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني ودينا عبد الرحمن “ويزو” وبيومي فؤاد وانتصار وملك قورة ومحمد أسامة.

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