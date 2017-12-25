أيتن عامر تقدم شخصية محامية لأول مرة في “خلاويص”

كشفت الفنانة أيتن عامر عن انتهائها من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم” خلاويص” ، معربة عن سعادتها بوجودها ضمن فريق عمل فيلم “خلاويص” للنجم أحمد عيد والمخرج خالد الحلفاوي ، مشيرة إلى أن أكثر من شجعها وحمسها للمشاركة في الفيلم هو توافر العوامل كافة التي تساعد على نجاح أي عمل فني سواء من سيناريو رائع وورق متميز يجذب الجمهور بشكل كبير ، فضلًا عن أنها لدية ثقة كبيرة في المخرج خالد الحلفاوي أنه سيقدمها للجمهور في شكل جديد هذا إلى جانب أنها ترتاح بشكل كبير في التعامل معه وكذلك النجم أحمد عيد .

وأعلنت عامر أنها تسجد لأول مرة طلية مشوارها الفني شخصية محامية بشكل جديد ومختلف عن المعتاد ، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور حين طرح الفيلم في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة .

فيلم”خلاويص” بطولة كلًا من أحمد عيد وآيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز ، محمد حاتم، محسن منصور، سامي مغاوري.

ومن ناحية أخرى أعربت آيتن عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “الطوفان” الذي عرض مؤخرًا ، عبر شاشات القنوات الفضائية ، قائلة “نجاح الطوفان غير متوقع وكسر الدنيا بشكل كبير لم يكن في الحسبان” ، ويشارك في بطولته من ماجد المصري ووفاء عامر وفتحي عبد الوهاب وأحمد زاهر ومجدي كامل وروجينا وبشري ودينا ومحمد عادل ورامي وحيد وإيهاب فهمي ومحمود الجندي وهنا شحية وصلاح عبد الله ونادية رشاد.

وأضافت عامر “شرف لي أن تعاون مع المخرج خيري بشارة لأول مرة ، و شعرت معه بالمتعة الشديدة ، لأنه مخرج مختلف و عبقري على حد تعبيره ، كما أنه قيمة فنية كبيرة ، و في اللوكيشن كان مريحًا جدًا ، وأشارت إلى أن تلك الروح خلقت حالة مختلفة أثناء التصوير ،واتفقنا أن هذا العمل ليس بطولة نجم واحد فقط ، بل كلنا نجوم له ، بالإنتاج ، والتأليف والإخراج ، والحمد لله حالة الصدق وصلت للجمهور .

ترى أيتن أن المنافسة بين هؤلاء النجوم كانت كبيرة جدًا ، والحمد لله خرج العمل للنور بشكل راقِ جدًا ، وممتع ، فالجميع خرج بدور مختلف ، لذا كل النجوم كانوا أكثر من رائعين”.

وتابع أيتن “لم أضع في حساباتي عدد الحلقات من 30 إلى 45 حلقة ، لأنه في النهاية كما قلت لك محكم ورائع ، وما يهمني هو أن أخرج وأقول خور بالاشتراك ، لايهم أي شئ آخر”.

وعن توقعها لنجاح العمل قالت أيتن “كنت متوقعة نجاح العمل طبعًا لكن كي أكون منصفة ليس بتلك الصورة ، فالمسلسل أصبح حديث الشارع الأول ، وبلا شك أن العوامل كافة كانت تؤدي لعمل قوي بداية من أقراء المزيد من المصدر