آخر الأخبار
Home » فنون » الفنانة داليا مصطفى تنتهى من تصوير “الكبريت الأحمر 2” خلال أيام

الفنانة داليا مصطفى تنتهى من تصوير “الكبريت الأحمر 2” خلال أيام

Posted by on December 25, 2017 0 Comment
الفنانة داليا مصطفى تنتهى من تصوير الكبريت الأحمر 2 خلال أيام

قالت النجمة داليا مصطفى إنها سوف تنتهي من تصوير دورها في الجزء الثاني من الكبريت الأحمر خلال الأيام المقبلة، والذي لاقى رواجا كبيرا بين المشاهدين نظرا إلى التشويق الذي يتسم به الجزء الثاني.

وتابعت داليا، أنها سعيدة بردود الأفعال من متابعيها والجمهور مع بداية العرض وإشادتهم بدورها فيه، لما تتسم به الشخصية في الجزء الثاني من غموض في التصرفات.

وعلى صعيد آخر قالت داليا إنها لم تستقر بعد على ما ستقدمه في رمضان وأنها ما زالت تقرأ الأدوار المقدمة لها وتفاضل بينها.

أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com