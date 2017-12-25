الفنانة ليلى اسكندر تكشف سبب غنائها أغنية “تتوقع”

طرحت النجمة “ليلى اسكندر” أغنية جديدة حملت عنوان “تتوقع”، من ألحانها، وكلمات الشاعرة السعودية “موق”، وتوزيع المايسترو “إيهاب عزمي”.

وقالت “اسكندر” ، إن “الأغنية سعودية بامتياز، تمتاز باللحن الفخم، والكلام الراقي ، والتوزيع المحترف ، مؤكدة أنها لحّنت أغنيات من قبل، لكنها المرة الأولى التي تكشف فيها أن العمل من ألحانها.

وعن سبب اختيار “تتوقع”، ذكرت ليلى أن الأغنية تشبهها إلى حد كبير، وتشبه الجمهور أيضا، وتتناسب إلى حد كبير مع الجمهور الخليجي الذي يتذوق الفن والغناء بكل رقيّ.

من جهة أخرى، تستعد “ليلى اسكندر” لإطلاق مجموعة من الأغنيات المخصصة لمناسبات الأعراس، حيث تحضر حاليا للانتهاء من أغنية خليجية تحمل اسم “مبروك”.

وأضافت في تصريحاتها: “يعلم الكثير من المتابعين أني أتعاون حاليا مع الفنان يوسف العماني لإطلاق مجموعة من الاغنيات الخليجية ، تتناسب مع مناسبات الفرح والأعراس خاصة، لكني فضّلت حاليا أن أطرح أغنية تتوقع”.

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