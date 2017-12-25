الفنان فتحي عبد الوهاب يعلن عن مشاركته في “عوالم خفية”

أعلن الفنان فتحي عبد الوهاب انضمامه لمسلسل “عوالم خفية”، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل.

ويبدأ فتحى تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الأيام المقبلة باستوديو النحاس، وهو الديكور الرئيسى للعمل، بعد انتهائه من تصوير فيلم “حرب كرموز”، والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام.

ونشر “فتحي”، صورة جمعته بالمخرج والمنتج رامي إمام، بعد توقيعه لعقد المسلسل، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “مع المخرج رامي إمام والزعيم عادل إمام في مسلسل عوالم خفية رمضان 2018”.

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