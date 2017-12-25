سوسن بدر تنتهي من تصوير معظم “البيت الكبير”

أكدت الفنانة سوسن بدر، أنها انتهت من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث دورها في مسلسل “البيت الكبير” داخل ديكورها الرئيسي في العمل، مضيفة أن العمل دراما صعيدية اجتماعية ستكون جذابة للمشهد ومليئه بالأحداث.

على جانب آخر، قالت سوسن بدر، أنها تستعد بداية الشهر المقبل للبدأ في تصوير أول مشاهدها في أحداث مسلسل “أهو ده اللي صار”، بعد الانتهاء من ديكورات العمل التي يتم تجهيزها حاليًا، ويشارك في بطولته كلًا من: روبي، محمد فراج، أحمد داوود، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حاتم علي.

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