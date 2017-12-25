شريف منير يتمنى دخول ” الزيبق” سباق رمضان 2018

حرص الفنان شريف منير، على نفي كل الشائعات التي ترددت بشأن خروج مسلسل “الزيبق” في موسمه الثاني، من سباق دراما رمضان ٢٠١٨، حيث نشر صورته من كواليس تصوير المسلسل، عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستغرام”، وعلق عليها قائلًا: “الزيبق إن شاء الله رمضان ٢٠١٨.. لسه في مباحثات.. إن شاء الله خير”.

ويذكر أن الجزء الأول من المسلسل، عرض خلال موسم دراما رمضان 2017، “الزيبق” شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف منير، طلعت زكريا، سهر الصايغ، محمد شاهين، إلهام عبدالبديع، كارمن لبس، نهلة سلامة، تميم عبده، هادي الجيار، وكارمن بصيبص، سيناريو وحوار وليد يوسف ووائل عبدالله، وإخراج وإنتاج وائل عبدالله.

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