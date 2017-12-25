طلعت زكريا وحورية فرغلي وظافر العابدين نجوم الكريسماس في دور العرض

بدأ موسم الكريسماس السينمائي بشكل مبكر حيث بدأت شركات الإنتاج في طرح مجموعة من الأفلام قبل نهاية العام ، حيث يتسم هذا الموسم أنه قصير جدًا ويعتبر تمهيد لموسم إجاة نصف العام والذي سينطلق منتصف يناير/كانون الثاني المقبل ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الشباك الذين يغيبون عن موسم أفلام الكريسماس وتتواجد بقوة البطولات الجماعية والتجارب الشبابية لكن بعيدا عن أفلام السبكي وتضم أفلام الكريسماس 6 أفلام وهذه الأفلام هي “فوتوكوبي” والذي سيتم طرحه في دور العرض الأربعاء في دور العرض بعد أن تم عرضه مهرجانات “الجونة” و”القاهرة ” و” ملتقي مرسيليا” و” نيويورك” وهو تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري وبطولة محمود حميدة وشرين رضا وعلي الطيب وأحمد داش وفرح يوسف وبيومي فؤاد .

وهناك الفيلم الكوميدي “عمارة رشدي ” الذي تم طرحة من أيام في إطار موسم الكريسماس وهو عمل شبابي كوميدي رعب بطولة مدحت تيخا ونرمين ماهر وحسن عيد وإنجي خطاب وقصة محمد الأحمدي وإخراج حسن السيد تدور أحداثه في عمارة رشدي الشهيرة في الإسكندرية في إطار فانتازي والتي يدور حولها عدد من الأساطير والحكايات المرعبة ، حيث يشاع عنها أنها مسكونة بالأرواح، وأن أي شخص يقترب منها ويحاول السكن بها، يجد نفسه موجود في الشارع.

ونفس الأمر لفيلم “كارت ميموري” الذي طرح في دور العرض بدون دعاية ويضم مجموعه من الشباب منهم خالد سليم ومحمد نجاتي ونورهان ودينا فؤاد، ورانيا محمود ياسين، وأحمد منير، ونورهان، ودينا المصري، وسامي مغاوري، وإنتاج محمود فليفل، وإخراج خالد مهران.

وتدور أحداث فيلم “كارت ميموري” في إطار تشويقي بوليسي، وهو من تأليف محمود حامد فليفل وإخراج خالد مهران وإنتاج شركة “غولدن موفي”، المملوكة إلى المنتج محمود فليفل.

ويشارك في نفس الموسم بعد تأجيله لفترة فيلم “حليمو أسطورة الشواطيء” بطولة طلعت زكريا وريم البارودي وكريم أبوزيد وبيومي فؤاد ورامي غيط ونرمين ماهر ، وتأليف محمد فضل وإخراج محمد سعيد ، وتدور أحداثه حول شخصية حليمو التي يُجسِّدها الفنان “طلعت زكريا” ويعمل منقذًا على شواطئ إسكندرية ولكنه رغم ذلك لا يجيد السباحة ومن هنا تنشأ العديد من المواقف الكوميدية أيضًا.

ويأتي ضمن أفلام هذا الموسم فيلم “طلق صناعي” تأليف محمد وخالد دياب وإخراج خالد دياب ، بطولة ماجد الكدواني وحورية فرغلي ومصطفى خاطر ومي كساب وسيد رجب وبيومي فؤاد ، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يسعان للحصول علي تأشيرة سفر لأميركا ويكتشف الزوج أن زوجته أخذت حبوب لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أميركية ويحصل علي الجنسية.

و فيلم ” حبة كارميل ” الذي سيتم طرحه نهاية ديسمبر/كانون الأول وهو عمل رومانسي مأخوذ من قصة مسلسل يحمل نفس الأسم أقراء المزيد من المصدر