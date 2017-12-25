نيكول سابا تفاجيء جمهورها بكليب بطله الإعلامي “ممدوح الشناوي”

أطلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا احدث كليباتها بعنوان “صورة سيلفي” وفاجأت جمهورها باستعانتها للإعلامي ممدوح الشناوي بطلا للكليب,وتدور احداث الكليب بشكل كوميدي بين نيكول وممدوح وتظهر نيكول فيه سائقة تاكسي والكليب من إخراج ياسر سامي .

ويذكر أن ممدوح الشناوي مقدم برنامج تحية طيبة وبعد ودوري الحياة ويتم إذاعتهما على قناة الحياة, كما تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا لخوض السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثاني من مسلسل ” الهيبة” بطولة النجم السوري تيم حسن.

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