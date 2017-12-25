ياسمين عبد العزيز تخرج إلى جمهورها وتستلم جائزة دير غيست

أصاب جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد غيابها عن تسلم جائزة الأستفتاء كأحسن ممثلة عن دورها في مسلسل “هربانة منها” ، والذي أقامه قطاع القنوات المتخصصة التابع للتليفزيون المصري وأرسلت شقيقها لاستلام الجائزة عنها وأعلن أنها مريضة وحاولنا الاتصال بها.

وأكدت عبدالعزيز أن لديها برد شديد جعلها تمكث في الفراش أيام عدة ولا تستطيع الخروج ، موضحة أن سبب حضورها لمهرجان دير غيست وإستلامها جائزة أحسن ممثلة يرجع بسبب متابعتها لجمهورها وأرادت أن تطمئنه متوجه بالشكر لكل جمهورها الذي صوت لها كأحسن ممثلة .

وأشارت عبدالعزيز إلى أنها تتوجه بكل الشكر والاحترام للتليفزيون المصري الذي كرمها كأفضل ممثلة لهذا العام ، مضيفة أن هربانه منها مسلسل أرادت أن تعود به بعد غياب فترة طويلة عن جمهور التليفزيون متمنية الخير للشعب المصري والشعوب العربية.

فيما تستعد ياسمين حاليًا لمسلسل تليفزيوني جديد وفيلم سينمائي تعود به إلى الشاشة الفضية ياسمين بدأت التمثيل وهي طفلة من خلال إشتراكها في أفلام مع الفنان سمير صبري ثم اتجهت إلى الإعلانات في فترة الصبا ولكنها تألقت في الدراما قدمت عدة مسلسلات منها إمرأة من زمن الحب ، الرقص على سلالم متحركة ، في السينما قدمت مجموعة من الأفلام منها صايع بحر ، زكي شان ، عصمت أبو شنب ، جوازه ميري.

واتسمت أدوارها بأنها اجتماعية خفيفة من ناحية أخرى وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز شكرها وإمتنانها للفنانة ندى بسيوني بعد أن صرحت ندى من خلال برنامج لقائها على قناة “إم بي سي مصر” أن ياسمين عبد العزيز من أقوى فنانات جيلها وأنها تحبها كثيرًا ، افتة إلى أنها سعيدة بهذا الرأي من فنانة لها حضور وجمهور وأعمال قوية على الشاشة تتمنى أن تكون عند حسن ظنها دائمًا .

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