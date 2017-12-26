أسرار من حياة هنا شيحة أبرزها “المايوه” وخلع الحجاب

ولدت الفنانة الجميلة هنا شيحة، يوم 25 ديسمبر/كانون الأول ، في بيروت لأم لبنانية وأب مصري، وهو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، حيث عاشت وسط أسرة فنية متكاملة، فبجانب عمل والدها، عمل أخواتها في الفن، فأختها الفنانة المعتزلة حلا شيحة، ورشا، بطلة كليب “لسه بتسألي” للفنان هاني شاكر، ومايا، بطلة فيلم “أسرار البنات” ، إلا أنه لم يستمر فيهن إلا هي.

بدأت حياتها الفنية من خلال العمل في مسلسلات تليفزيونية مثل “حبنا الكبير” في العام 2000، “وجع البعاد” ، “البر الغربي” و”طيور الشمس” ، ثم كانت بدايتها السينمائية من خلال مشاركتها في بطولة فيلم “حب البنات” مع ليلى علوي، ثم فيلم “درس خصوصي”.

أثارت الفنانة هنا شيحة الجدل كثيرًا بمشاركتها في بطولة فيلم “قبل زحمة الصيف” ، منذ طرح التريلر الخاص به، حيث ظهرت هنا بالمايوه، فضلًا عن احتواء الفيلم على الكثير من المشاهد الجريئة.

وفي هذا الصدد، ردت هنا شيحة عن هذه الانتقادات، قائلة: “ارتدائي للمايوه ليس جراءة مني، لأنني في الحقيقة أرتديه على شاطئ البحر، فما فعلته ليس غريبًا ، والمآخذ التي قيلت عن هذا العمل تعود إلى أننا لم نشاهد في أعمال سابقة فنانة أو ممثلة ترتدي مايوها على البحر، رغم أن هذا هو الزي الطبيعي لهذا المكان، كما أن شخصية الدور الذي أقدمه كانت تتطلب ذلك، ففعلته.

حاولت شيحة، الفصل بين ظهورها كفنانة وما يدور في حياتها الخاصة، إلا أنها لم تستطع الصمود بسبب الأزمة التي تحاصرها هي وولديها في الأعوام الأخيرة.

وفي لقاء تلفزيوني تحدثت “هنا” عن أزمتها بعدما انفصلت عن زوجها قبل 10 أعوام ، مشيرة إلى كونها قامت بخلعه، بعدما رفض زوجها تطليقها، إلا أنها لم تكن ترغب في استكمال حياتها بصحبته، لذلك قررت رفع قضية خلع وحصلت على ما تريده.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها لم ترغب في أن يرى ولداها أزمات وعدم توافق بين والدتهم ووالدهم، لذلك لجأت إلى قضية الخلع حتى لا تظل في المنزل وهي غير سعيدة ويقال إنها خائفة من الطلاق.

قدمت شيحة أعمال فنية عدة طوال مشوارها الفني منها “ظل الرئيس” ، “الطوفان”، “العهد” ، “البيوت أسرار” ، “الحكر” ، “السبع وصايا” ، “حكايات وبنعيشها” ، “يتربى في عزو” ، “قبل زحمة الصيف” ، “قبل الربيع” ، “راجعين ياهوه”.

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