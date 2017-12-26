إيمان العاصي تخطف أنظار الجمهور بإطلالة “غير متوقعة”

أثارت الفنانة المتألقة إيمان العاصي ضجة بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” ، بعد انتشار صور عدة من أحدث جلسات تصويرها.

وظهرت إيمان العاصي في الصور التي نشرها المصور الشاب محمود عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، مرتدية فستان أبيض قصير، منقوش أعلى الصدر وأعلى الركبة بالتُل.

وقد انهالت الإعجابات من جمهور الفنانة الجميلة على الصور ، حيث أبدوا إعجابهم بجمالها وبالإطلالة الجديدة ، فيما سخر البعض من الصور ، حيث قالت إحدى النشطاء وتُدعى “Dina Muhammad” : “طب دي البلوزة فين بقى البنطلون؟”.

ويُذكر أن الفنانة إيمان العاصي لاحقتها مؤخرًا شائعة الارتباط بلاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، الكابتن صالح جمعة ، حيث أبدت الفنانة إيمان العاصي اندهاشها من التعليقات التي صاحبت الصورة التي جمعتها مع صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي ومجموعة من أصدقائها.

وقالت العاصي، في تصريحات صحافية لها الشهر الماضي ، لماذا الاندهاش والاستغراب من تلك الصورة؟ وهل بها ما يؤدى لكل هذه التعليقات؟ وهل صالح جمعة لاعب مشبوه، كي أتجنب التقاط صورًا تذكارية معه، في مناسبة اجتماعية؟!

وأضافت الفنانة الجميلة، أنها لم تكن تعرف صالح جمعة من قبل، وأنها علمت من أصدقائها أنه لاعب كرة قدم في النادي الأهلي، وحضر كباقي المدعوين لحفلة عيد ميلاد خطيب إحدى صديقاتها، وأنها التقطت صورًا عدة مع عدد من المدعوين للحفلة ، وكان من بينهم لاعب الأهلي.

وتساءلت العاصي “ألا يحضر كل نجوم العالم أعياد ميلاد، ومناسبات اجتماعية، حتى يحرم لاعب الأهلي، أو أي نادٍ آخر من ممارسة حياته الطبيعية، خصوصًا أن الصورة عادية جدًا ولا تتعدى كونها تجمع مجموعة من المدعوين لحفلة عيد ميلاد؟”.

وشددت على أن كل نجوم العالم في المجالات كافة يحضرون هذه المناسبات، ويلتقطون هذه اللقطات، والتي تكون بمثابة ذكرى، لتلك المناسبات الجماعية.

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