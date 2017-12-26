التليفزيون المصري يعرض “دادة حليمة” لأول مرة

عرض التليفزيون المصري من خلال قناة “ماسبيرو زمان” السهرة الدرامية “دادة حليمة”، وذلك لأول مرة، من تأليف عبدالله شرف وبطولة هدى سلطان وحسن يوسف، نظيم شعراوي، علي الشريف، ومن إنتاج 1982، وتدور أحداثها حول دادة تعمل وتتزوج وترزق بابنة وحيدة وتموت ابنتها أثناء الولادة ويموت زوجها ويتركان لها حفيدها الوحيد سعد، وتحاول أن تعمل ليل نهار حتى تلبي احتياجات حفيدها، وفي أحد الأيام تصاب بالمرض فتذهب إلى أحد الأطباء الذي يعرف ظروفها ويحاول مساعدتها ولكن حفيدها يصاب بتسمم في الدم ويحاول الطبيب الطيب إنقاذ حياته ولكنه يفضل ويموت الحفيد، وتبكي دادة حليمة مسلمه أمرها لله.

والجدير بالذكر أن حسن يوسف وهدى سلطان لم يلتقيا في الدراما سوى في أعمال محدودة كان منها الجزء الأول من “ليالي الحلمية” .

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