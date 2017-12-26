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بهية الحريري في رسالة للفلسطينيين: لا يضيع حق وراءه مطالب والمقدسيون ليسوا لوحدهم

Posted by on December 26, 2017 0 Comment

أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية وسفيرة الأونيسكو للنيات الحسنة النائب بهية الحريري “رفض إقامة أي بعثة ديبلوماسية للاحتلال في القدس”. وشددت في رسالة وجهتها للفلسطينيين عبر “قناة القدس” الفضائية: “أن القدس هي قضية مقدسة للمسلمين والمسيحيين، ولعموم اللبنانيين جميعا، كونها مهد الديانات السماوية”. وقالت: “نقول للمقدسيين أنهم ليسوا لوحدهم، فشعوب العالم الحر جميعا معهم […] أقراء المزيد من المصدر

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