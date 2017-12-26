ساموزين يستعد لتصوير فيلم رومانسي كوميدي

كشف الفنان ساموزين، عن استعداده خلال الفترة المقبلة للتحضير لفيلم يحمل الطابع الرومانسي الكوميدي، ولكن سيتم تقديمه بشكل جديد تمامًا وغير تقليدي عن هذه النوعية من الأفلام التي يتم تقديمها، مشيرًا إلى أن أحداث الفيلم سيتم تصويرها في هولندا باستثناء يوم واحد سيتم تصويره في مصر، ولم يتم الاستقرار على اسمه بعد.

ومن ناحية أخرى، أعلن سامو زين، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أنه يستعد خلال الفترة الراهنة للتحضير لأغنية منفردة من ألبومة الجديد، وذلك ليتم طرحها في إجازة منتصف العام المقبل، تمهيدًا لطرح الألبوم كاملًا في الصيف المقبل .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين مسلسل “طعم الحياة” الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية عبر شاشات القنوات الفضائية، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم علا غانم وريم البارودي ونهال عنبر وأحمد هارون, ومن تأليف أحمد صبحي, وإخراج عبدالعزيز حشاد.

أقراء المزيد من المصدر