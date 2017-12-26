شريف الوسيمي يطرح أغنية “قدوة ملايين” على “يوتيوب”

طرح الملحن شريف الوسيمي، السبت، أغنية جديدة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” بعنوان “قدوة ملايين”.

الأغنية مُهداة لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وتستهدف الشباب وتحسهم على العمل والنجاح، خاصة بعد فوز صلاح بجائزة “بي بي سي” لأفضل لاعب أفريقي لعام 2017 وقرب تتويجه في استفتاء الاتحاد الأفريقي لاختيار أفضل لاعب داخل القارة السمراء في حفل التكريم الذي سيُقام يوم 4 يناير/كانون الثاني في العاصمة الغانية أكرا.

“قدوة ملايين” كلمات/ محمود ماهر، وألحان وتوزيع/ شريف الوسيمي، وكورال : محمد الشاعر وشادي محسن ومحمود ماهر، ومهندس صوت ومكساج/ محمد الشاعر، والكليب من إخراج/ باسم غالي. وتقول كلماتها : في كل خطوة معاه بنهتف .. وصوتنا عالي مسمعين .. وبلعبه كل الناس بتحلف .. اجوان شمال واجوان يمين .. مو مو صلاح .. علمنا معنى الاجتهاد معنى الكفاح .. بعد التعب يجي النجاح.

وأكد الملحن شريف الوسيمي أنه ضد فكرة عمل أغاني لأشخاص ولكن محمد صلاح لا أحد يختلف عليه سواء إنسانيًا أو رياضيًا، والأغنية تسعى لبث الأمل والقدوة، فصلاح مثال لشاب طموح يستطيع تحطيم المستحيل، وأضاف شريف : أتوجه بالشكر لكل القائمين على الأغنية فهم شعراء وملحنين أصدقائي وهم من قاموا بالأداء الصوتي لكورال الأغنية متطوعين لإخراج هذا العمل الهادف.

يذكر أن محمد صلاح هو ابن قرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية وهو يتقاسم حاليًا صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع هاري كين لاعب توتنهام برصيد 15 هدفاً ومن المتوقع انضمامه لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الصيف المقبل.

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