فتحي عبدالوهاب سعيد بانضمامه لمسلسل “عوالم خفية”

أعرب الفنان فتحي عبدالوهاب، عن سعادته بالانضمام إلى مسلسل “عوالم خفية ” الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، قائلًا: “شرف لأي فنان أن يشارك في عمل أمام الزعيم، وعندما جاءني الورق وقرأته وافقت على الفور فالعمل مميز وسيكون مفاجأة للمشاهدين .

وكشف عبدالوهاب، عن سعادته أيضًا بالجائزة التي حصل عليها من ” دير جيست” عن دوره في فيلم “هروب اضطراري”، ويأتي “عوالم خفية” من تأليف أمين جمال، وإخراج وإنتاج رامي إمام، وينطلق تصويره خلال أيام في ستوديو النحاس، ويعرض حصريًا على التليفزيون السعودي.

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