ماغي بوغصن تؤكّد أنّ مقياس النجاح هو محبة الناس

أكدت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، أنّ مقياس أي نجاح في الساحة الفنية يصب في خانة محبة الناس وتقديرهم للفنان وأعماله، مشيرة في افتتاح فيلمها الجديد “كراميل” إلى أن العمل المشار إليه هو امتداد للتفوق الذي حققه مسلسل “حبة كراميل” الذي عرض في رمضان الماضي، ومضيفة أنّه “سعينا إلى كل ما هو ممتاز و لم نرض بالنتائج العادية، لذلك أتت الأصداء إيجابية من اليوم الأول لعرض العمل الذي أتوقع أن يحقّق رواجاً كبيراً في أوساط المشاهدين بمختلف الأعمار”.

وأضافت ماغي بوغصن، أنّها “دائماً مؤمنة أن المساعي النقية التي تهدف إلى الفن الجميل لا بد أن تصيب أهدافها في الشارع الشعبي العريض، و ربما لأنني اعمل من قلبي مع فريق عمل يتناغم معي في تلك الأحاسيس تأتي النتائج مهمة وتعطيني زخماً للتقدم المستمر نحو الأمام، أتمنى أن يكون الفيلم رسالة حب و فن وأمل في شهر الميلاد و نهاية العام الحالي و بهذه المناسبة ارسل تحياتي إلى كل من آمن بي وبفني وتابعني بكل محبة، وأقول لهم إنني أبادلهم التقدير و الحب .

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