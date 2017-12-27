أحمد عز يبدأ تصوير “يونس” بمشاركة ظافر العابدين

بدأ النجم أحمد عز، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد “يونس”، وسط تكتم شديد من صناع وفريق العمل بشأن التفاصيل الكاملة للفيلم، والمقرر عرضه في السينمات قريبًا.

ويُشارك عز في بطولة الفيلم، كلاً من الفنان محمود حميدة، وظافر العابدين، ركين سعد، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء، ومن إنتاج “الريماس” إبراهيم إسحق.

جدير بالذكر أن أخر أعمال شركة “الريماس” للإنتاج الفني والتوزيع، كان فيلم “الخلية” للفنان أحمد عز، والذي حقق إيرادات غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية محققاً إيرادات وصلت إلى 53 مليون جنيه و890 ألف.

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