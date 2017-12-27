إلهام شاهين تتحدث عن أحزانها في ٢٠١٧ وتكشف أمنياتها للعام الجديد

كشفت الفنانة إلهام شاهين أن ابتعادها عن الدراما التلفزيونية؛ سببه انشغالها في السينما، موضحة أنها ليست من الفنانات اللاتي يحرصن على السباق الرمضاني كل عام، ولكنها تبحث عن الورق الجديد، وأنها قدمت طوال مشوارها كل الأدوار، ما أحدث تشبعًا لديها .

وتابعت “أنها كانت طوال العامين الماضيين تقرأ عددًا من السيناريوهات، وجميعا جيدة ولكن الأدوار المناسبة قدمتها من قبل، مشيرة إلى أنها ابتعدت عن الإنتاج، لأن أفلامها خسرت تجاريًا، على الرغم من نجاحها الفني، كفيلم “يوم للسستات”، حصد 17 جائزة في عام 2017 من مختلف مهرجانات العالم والجوائز لم تكن في التمثيل فقط، ولكنها في التصوير والديكور والموسيقى.

وأردفت أنها تستعد للاشتراك في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة منها “أهل العيب” مع منه شلبي ، وأخر مع المخرج محمد سامي، الذي وصفته بصاحب رؤية .

ولفتت إلى أن كل فنان عليه أن يوضح حقيقة التطرف الواقع في مصر، بخاصة خلال حضور المهرجانات، مؤكدة أن دور القوة الناعمة ودور الفن هو إناره العقول، وعن الأحزان التي قابلتها في 2017 أشارت إلى أن وداع الأحباء مثل الفنانة شادية وكريمة مختار وغيرهم؛ هو مايصيبها بالحزن، ولكن الإنجازات التي حققتها الدولة هو مايسعدها، وعن أمنيتها في 2018، تابعت أنها تتمنى الأمان لكل العالم العربي .

وبشأن الرياضة التي تحبها، أوضحت أنها تحب الجري والسباحة، ورؤيتها للفن في 2018 قالت إن هناك مجموعة مهمة من المشاريع الدرامية والفنية يجري تنفيذها بشكل جيد وتتمنى التوفيق للجميع .

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