الفنانة ريهام عبدالغفور تكشف سر انسحابها من مسلسل الزيبق

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها انسحبت من مسلسل الزيبق؛ لأن الدور لم يتطور وظلت مساحته صغيرة، عكس ما اتفقت عليه مع شركة الإنتاج، موضحة أن دورها تم حذفه بالكامل في الجزء الثاني بعد انسحابها.

وأشارت ريهام إلى أنها تربي كلبة صغيرة اسمها فاصوليا، إذ تعتبرها قريبة منها، مؤكدة أن لديها ولدين يوسف وفاروق ولم ترزق ببنت، لذا تعتبر كلبتها ابنتها وتحبها كثيرًا، وعن قص شعرها بشكل كبير أوضحت أنها أردات أن تتخلص من شكل الدور الذي لعبته في مسلسل “لا تطفئ الشمس” بعد أن أصابها باكتئاب .

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل الزيبق قررت تأجيل التصوير مع العرض لعام 2019 بسبب قلة الوقت، ويحتاج المسلسل لأماكن تصوير كثيرة في مصر وخارجها .

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