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الفنانة ريهام عبدالغفور تكشف سر انسحابها من مسلسل الزيبق

Posted by on December 27, 2017 0 Comment
الفنانة ريهام عبدالغفور تكشف سر انسحابها من مسلسل الزيبق

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها انسحبت من مسلسل الزيبق؛ لأن الدور لم يتطور وظلت مساحته صغيرة، عكس ما اتفقت عليه مع شركة الإنتاج، موضحة أن دورها تم حذفه بالكامل في الجزء الثاني بعد انسحابها.

وأشارت ريهام إلى أنها تربي كلبة صغيرة اسمها فاصوليا، إذ تعتبرها قريبة منها، مؤكدة أن لديها ولدين يوسف وفاروق ولم ترزق ببنت، لذا تعتبر كلبتها ابنتها وتحبها كثيرًا، وعن قص شعرها بشكل كبير أوضحت أنها أردات أن تتخلص من شكل الدور الذي لعبته في مسلسل “لا تطفئ الشمس” بعد أن أصابها باكتئاب .

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل الزيبق قررت تأجيل التصوير مع العرض لعام 2019 بسبب قلة الوقت، ويحتاج المسلسل لأماكن تصوير كثيرة في مصر وخارجها .

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