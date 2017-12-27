القاري الافريقي هنأ بالاعياد: لتحقيق المزيد من الانجازات

هنأ المجلس القاري الافريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم اللبنانيين، المقيمين والمغتربين بعيدي الميلاد ورأس السنة. وتمنى رئيسه عباس فواز ان “يظل لبنان ينعم بالامن والاستقرار والسلام الدائم، وان تتوحد الجهود الوطنية لتحقيق المزيد من الانجازات وتأمين مقدمات الوحدة الوطنية وترسيخ مسيرة السلم الاهلي”، داعيا “المغتربين الموزعين على خريطة العالم، الى التضامن والحفاظ على […] أقراء المزيد من المصدر