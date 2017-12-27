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القاري الافريقي هنأ بالاعياد: لتحقيق المزيد من الانجازات

Posted by on December 27, 2017 0 Comment

هنأ المجلس القاري الافريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم اللبنانيين، المقيمين والمغتربين بعيدي الميلاد ورأس السنة. وتمنى رئيسه عباس فواز ان “يظل لبنان ينعم بالامن والاستقرار والسلام الدائم، وان تتوحد الجهود الوطنية لتحقيق المزيد من الانجازات وتأمين مقدمات الوحدة الوطنية وترسيخ مسيرة السلم الاهلي”، داعيا “المغتربين الموزعين على خريطة العالم، الى التضامن والحفاظ على […] أقراء المزيد من المصدر

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