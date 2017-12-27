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حمادة طمأن المتعاقدين إلى رفع أجر الساعة بالتعاون مع المالية وتابع مع رئيس اللبنانية مطالب أساتذتها بالتفرغ

Posted by on December 27, 2017 0 Comment

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد من المتعاقدين الثانويين برئاسة حمزة منصور ضم المستعان بهم لتعليم النازحين والمتعاقدين في التعليم الأساسي والأساتذة الذين يتم إعدادهم في كلية التربية. في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة دائرة المحاسبة لارا عبد الله. وقال حمزة: “هذا الإعتصام ليس موجها ضدكم يا معالي الوزير بل […] أقراء المزيد من المصدر

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