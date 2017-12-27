حمادة طمأن المتعاقدين إلى رفع أجر الساعة بالتعاون مع المالية وتابع مع رئيس اللبنانية مطالب أساتذتها بالتفرغ

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد من المتعاقدين الثانويين برئاسة حمزة منصور ضم المستعان بهم لتعليم النازحين والمتعاقدين في التعليم الأساسي والأساتذة الذين يتم إعدادهم في كلية التربية. في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة دائرة المحاسبة لارا عبد الله. وقال حمزة: “هذا الإعتصام ليس موجها ضدكم يا معالي الوزير بل […] أقراء المزيد من المصدر