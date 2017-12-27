فارس كرم يعلن عن عدم إحياء حفلة نهاية العام

أكدت مصادر وجود من تعمد إثارة الجدل بشأن حفلة نهاية العام التي يحييها الفنان اللبناني فارس كرم في قطر خصوصاً بعد إضافة جملة مشروبات روحية إلى الإعلان الرسمي للمناسبة، والذي نشر في بعض الصحف القطرية حيث استفز الموضوع عامة الشعب واتى القرار النافذ بالإلغاء دون أن يكون لنجم السهرة أي شأن في ما حصل لأنه أول المتضررين من تلك الخطوة التي الغى من أجلها اكثر من ثلاث حفلات عرضت عليه، احتراماً لتعاقده مع الجهات المنتجة للسهرة في قطر .

محبّو النجم اللبناني فارس كرم الذين كانوا من المقرر أن يستقبلوا معه السنة الجديدة في حفلة سيحييه في فندق St Regis الدوحة في قطر. ولكن الحفلة قد الغي ونشرت الصفحة الرسمية للفندق على موقع تويتر “تنبيهاً يُعلن عن إلغاء الحفلة بشكل رسمي بسبب ظروف غير متوقّعة”. وقد جاء في التغريدة الآتي “تود إدارة فندق سانت ريجس إعلامكم أنه ومن المؤسف وبسبب ظروف غير متوقعة، قد تم إلغاء احتفال رأس السنة الجديدة مع فارس كرم. سيتم رد رسوم التذاكر لجميع الضيوف. كما يرجى العلم بجاهزية الفندق على تقديم عدد من الخيارات الأخرى للترحيب بعام ٢٠١٨”.

والسبب الرئيسي الذي أدّى إلى إلغاء الحفلة حتى اللحظة غير معروف، ولكن من المرجّح أن يكون بسبب الإعلان التسويقي للحفلة الذي تضمّن أسعار البطاقات المرفقة بعبارة “مشروبات كحولية”، الأمر الذي اعتُبر منافياً للتعاليم الدينية الإسلامية والشروط التي تفرضها الدولة القطرية وبالتالي تم معاقبة الفندق عبر إلغاء الحفلة.

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