ليلى علوي تشكر سمير صبري على تكريم والدتها

وجّهت الفنانة ليلى علوي الشكر إلى الفنان سمير صبري، بعد تكريم والدتها في نادي ليونز القاهرة، موضحة أنها سعيدة بالتكريم كثيرًا حيث أن والدتها كانت تحرص دائمًا على العمل الخيري والتطوعي حتى وهي مريضة، وأن والدتها سيدة كرّست حياتها لتربية أولادها والعناية بعملها في الإذاعة وعملها في المجتمع، مشيرة إلى أنّها علمت شقيقتها السيدة لمياء علوي أن تكون أما جيدة وسيدة بيت وتحافظ على بيتها وعلّمت ليلى أن تكون فنانة مهمة تقدم فقط ما يفيد الناس ولا تتنازل عن شيء في سبيل تحقيق فن راقٍ.

ونفت الفنانة ليلى علوي ما تناقلته وسائل الإعلام، عن تعاونها مع الفنان عادل إمام في مسلسل “عوالم خفية”، مشيرة إلى أنها حتى الآن لم تتلقى أي عرض، وموضحة أن العمل مع عادل إمام شيء جميل خاصة أنها التقت به مرة واحدة فقط في فيلم “زوج تحت الطلب”، والجدير بالذكر أن آخر عمل لليلى علوي كان مسلسل “هي ودافنشي” مع الفنان خالد الصاوي عام 2016 والذي حقّق نجاحًا عند عرضه جاء تصريح ليلى علوي في برنامج “أحلى النجوم” مع بوسي شلبي

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