نقابة المحامين أحيت الاعياد بلقاء عائلي الشدياق: سنتصدى لما يعد في الجنوب على حدود الخط الازرق المصطنع

أحيت نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب اندره الشدياق، عيدي الميلاد ورأس السنة، بلقاء عائلي ضم النقباء السابقين واعضاء مجالس النقابة ولجنة التقاعد الحاليين والسابقين والموظفين. الشدياق وألقى الشدياق كلمة قال فيها: “هذا التقليد تحييه النقابة كل سنة، وهو عيد مشترك بيننا كنقابيين وكموظفين، فنحن عائلة واحدة وهنا الطابع العائلي لهذه المناسبة التي يحضرني فيها […] أقراء المزيد من المصدر