أحمد بدير يعود إلى المسرح بـ”فرصة سعيدة”

كشف الفنان أحمد بدير في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أن مسرحية” فرصة سعيدة” هي السبب الأساسي في قرار عودته من جديد، لا سيما أنه دائمًا ما يكون متحمس للعودة للمسرح ولكنه يبحث عن العمل المسرحي القوي الذي يشجعه على ذلك، خاصة أن المسرح يعد هو أبو الفنون ودائمًا ما يكون نصب عينيه.

وأكد بدير، أنه قرر العودة للمسرح من خلال تلك المسرحية للعديد من الأسباب، منها توفر النص المسرحي الكوميدي المتميز وجوده بالمسرحية، هذا إلى جانب وجود مخرج واعِ وفاهم وشاب لدية رؤية إخراجية مختلفة، بالإضافة إلى وجود كوكبة من الفنانين، فكل هذه العوامل كانت دوافع قوية للعودة بمسرحية “فرصة سعيدة”، خاصة أن هذه العوامل من الصعب توافرها في نص مسرحي خلال الفترة الجارية.

ويشار إلى أن مسرحية “فرصة سعيدة” من المقرر عرضها الخميس المقبل على مسرح السلام, وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي عن رجل يبلغ من العمر 79 عامًا، يجد نفسه وحيدًا في منزله دون صحبة أو رفقة إلى أن تحدث له مفاجآت تمنحه فرصة تغيير مصير حياته.

العرض، بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أحمد الدمرداش، وإيمان أبوطالب وخالد محروس، وعلي كمالو، لي لي قاسم، بسمة شوقي، تأليف صلاح عربي، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدي، ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبة طنطاوي، وفكرة وإخراج محمد جمعة.

أقراء المزيد من المصدر