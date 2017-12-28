“العرب اليوم” يرصد أبرز أفلام أجازة منتصف العام

يستعد صناع الأفلام لعرض أعمالهم في إجازة منتصف العام الدراسي 2018، خلال الفترة من أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى انتهاء شهر يناير/كانون الثاني المقبل والتي تتمثل في الآتي:

* طلق صناعي:

يتم عرض الفيلم في 3 كانون الثاني المقبل، بطولة: ماجد الكدواني، حورية فرغلي ومن إنتاج شركة “دولار فيلم”، ويدور حول زوجة في شهور حملها الأخيرة، يصطحبها زوجها إلى السفارة الأميركية في القاهرة من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الثنائي يقابل بالرفض لأكثر من مرة، حتى يقرر الزوج في النهاية أن تلد زوجته بالسفارة، كي يحصل نجله على الجنسية الأميركية وفقا للقانون، وهو ما يحاول القيام به تحت تهديد السلاح.

* حليمو أسطورة الشواطئ:

يعرض في 27 كانون الأول الجاري، من بطولة طلعت زكريا وريم البارودي ونيرمين ماهر وبيومي فؤاد والراقصة دينا وكريم أبو زيد ورامي غيط وخالد حمزاوي ونور الكاديكي وعمر وأميمة طلعت زكريا وطاهر بدر وآخرون، تأليف محمد فضل، وإنتاج مدحت سعد، وإخراج محمد سعيد، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية حليمو التي يُجسِّدها الفنان “طلعت زكريا” الذي يعمل منقذًا على شواطئ الإسكندرية، ولكنه رغم ذلك لا يجيد السباحة ومن هنا تنشأ العديد من المواقف الكوميدية.

* خلاويص:

بطولة أحمد عيد، وآيتن عامر، وأحمد فؤاد سليم، وطارق عبد العزيز، ومحمد حاتم، ومحسن منصور، وسامي مغاوري، وتأليف لؤي السيد، وفيصل عبد الصمد، وإخراج خالد الحلفاوي. ويدور الفيلم في إطار كوميدي، حيث تجسد آيتن دور محامية تسعى لمساعدة أحمد عيد في المشكلات التي يدخل فيها بسبب ابنه وتحدث مواقف كوميدية بينهما، وسيتم عرضه في 3 كانون الثاني المقبل.

* عقدة الخواجة:

بطولة حسن الرداد، هنا الزاهد ومن إنتاج “الشركة العربية”، وسيتم عرضه في 10 كانون الثاني المقبل، ويدور في إطار كوميدي لايت، حول شاب من الطبقة المكافحة، يقع في أزمة عن طريق حادث سيارة مع ابنة رجل أعمال كبير، فتحاول الفتاة أن تبحث عنه لتصليح سيارتها، وتحدث مفارقات كوميدية بينهما.

* رغدة متوحشة:

العمل بطولة رامز جلال، ريهام حجاج وإنتاج “الأخوة المتحدين”، ويعرض في 17 كانون الثاني، وتدور الأحداث حول “إسماعيل” الذي يقدمه رامز جلال ويعمل في أحد مراكز التجميل ماكير، ولكن عندما يعلم بأن الفنان بيومي فؤاد “مخرج الإعلانات” يريد فتاة لأحد الإعلانات، يحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان، وبالفعل ينجح في ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها من المعاناة التي تواجه المرأة في مجتمعنا.

* جدو نحنوح:

يقوم ببطولة الفيلم محمد ثروت، نرمين ماهر وإنتاج شركة “أوسكار”، وسيتم عرضه في 17 كانون الثاني المقبل، ويدور في إطار كوميدي، حول مجموعة شباب يبحثون عن كنز وتتوالى الأحداث حول البحث عنه بطريقة كوميدية.

* اطلعولي برة:

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