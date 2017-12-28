الفنان أحمد عز يبدأ رحلة “يونس” من وسط البلد

بدأ أمس النجم أحمد عز، تصوير أولي مشاهد فيلمه الجديد “يونس” الذي يستمر تصويره لمدة اسبوع، بمنطقة وسط البلد،

وثلاثة أسابيع بأماكن أخري.

لينطلق بعدها “عز” إلى استكمال بقي مشاهد الفيلم الذي سوف يتم تصويرها خارج مصر فى ثلاث دول والعودة مرة أخري لاستكمال المشاهد الداخلية.

وقامت شركة الريماس للإنتاج الفني للمنتج ابراهيم اسحق بالتعاقد مع مجموعة من خبراء الأكشن والمطاردات العالميين، ليكونوا ضمن فريق عمل “يونس”

ويشارك البطولة مجموعة من أبرز نجوم الفن منهم، محمود حميدة، ريتا حايك، ركين سعد، بالأضافة إلى كوكبة من النجوم سيتم الافصاح عنهم قريباً، الفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء، وأنتاج شركة الريماس.

ويعد فيلم يونس أول عمل مشترك يجمع بين النجم أحمد عز ، والفنان الكبير محمود حميدة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز كان فيلم “الخلية” الذى حقق نجاحات كبيرة وأعلى إيرادات تخطت 55 مليون جنيه حتى الأن، من انتاج شركة الريماس.

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