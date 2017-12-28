تعرف على خريطة مسلسلات “صدى البلد دراما” في كانون الثاني

تبدأ قناة “صدى البلد دراما” في إذاعة عدد من المسلسلات الدرامية المميزة بداية من شهر يناير/كانون الثاني 2018، حيث تلتقون في السادسة مساءً يوميًا والمسلسل العربي “هي ودافنشي” تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد وبطولة ليلى علوي، خالد الصاوي، ياسر علي ماهر.

كما تلتقون والمسلسل العربي “يا أنا يا انتي” في السابعة مساءً بطولة فيفي عبده، سمية الخشاب، سامح الصريطي، محمود الجندي وتأليف فتحي الجندي وإخراج ياسر زايد، ويعقبه في الثامنة مساءً مسلسل “الصياد ” بطولة يوسف الشريف – مي سليم – ثناء شافع – دينا فؤاد ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج : احمد مدحت .

ونلتقي في التاسعة مساءً والمسلسل العربي “حكايات بنات ” تأليف باهر دويدار واخراج حسين شوكت وبطولة دينا الشربيني، صبا مبارك، حورية فرغلي، ريهام أيمن، يعقبه في العاشرة مساءً المسلسل العربي “ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال – علا غانم – هنا شيحة – دينا فؤاد تأليف محمد إسماعيل وأمين راضي إخراج احمد سمير فرج، كما تلتقون والمسلسل العربي “السيدة الأولى” في الحادية عشر مساءً، بطولة غادة عبد الرازق – ممدوح عبد العليم – باسل خياط – انوشكا ومن تأليف ياسر عبد المجيد وإخراج محمد بكير، يعقبه في الثانية عشر بعد منتصف الليل المسلسل العربي “لعبة الموت” بطولة ماجد المصري – سيرين عبد النور- عابد فهد تأليف ريم حنا إخراج الليث حجو.

أقراء المزيد من المصدر