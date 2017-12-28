حمادة تابع مع الوكالة التركية ترميم وتأهيل ثانوية حوض الولاية ووعد الثانويين الناجحين بالدفاع عن قانون إستقطابهم

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، مع وفد من الوكالة التركية للتنمية والتعاون – مكتب بيروت برئاسة سرهات كوتشوك قورد، يرافقه المهندس المدني في الوكالة التركية محمد مقصود، في حضور رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير والمنسق الخارجي للهيئة المهندس إيلي خوري، المهندس الإستشاري في الوزارة وحيد ملاعب. وتناول البحث ترميم وتأهيل ثانوية […] أقراء المزيد من المصدر