سوسن بدر تؤكد أن شخصيتها في “أبو العروسة” قريبة لكل أم

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن تلقيها ردود فعل إيجابية حول مسلسلها “أبو العروسة”. وذكرت في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”،: “مسلسل أبو العروسة دراما اجتماعية تدور في إطار الأسرة، ويلمس الطبقة المتوسطة من المجتمع، ويناقش التحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت أن دور عايدة التي جسدته في المسلسل، قريب من شخصيتها وأيضًا لكل أم عاملة، فهي موظفة بأحد المصالح الحكومية، وأبنائهما الخمسة، الكبيران خريجا جامعة، ويجسد دورهما كل من محمد عادل، وولاء الشريف، وكارولين عزمي طالبة بالثانوية العامة، والصغيران صبي وفتاة في مراحل التعليم المدرسية، ومتزوجة من “عبد الحميد” الذي يجسده الفنان سيد رجب.

وعن رأيها في الدراما الطويلة التي ينتمي لها مسلسل “أبو العروسة” حيث يضم 60 حلقة، أشارت إلى أن هذا النوع من الدراما انتشر بكثافة في الفترة الماضية وأثبت نجاحه في عدة أعمال، فالأهم هو القصة التي يتناولها والأحداث المشوقة بعيدًا عن الملل والرتابة.

ويذكر أن “أبو العروسة” من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، ومحمد عادل، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

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