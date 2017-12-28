عرض الموسم الثالث من عروض “مسرح مصر” حصريًا على “MBC مصر”

النجم أشرف عبد الباقي ونجوم “مسرح مصر” على موعد جديد مع مُشاهدي شبكة قنوات “MBC مصر”، في الموسم الثالث من عروض الفرقة التي تُعرض حصريًا على “MBC مصر”، ويبدأ عرضه قريبًا.

ووسط أجواء فنية كوميدية ومرحة يستعد نجوم مسرح مصر لتقديم عدد كبير من المسرحيات الكوميدية الجديدة على الشاشة، وتحمل المسرحيات الجديدة الكثير من الأفكار والمواقف الكوميدية المتنوعة.

وعبر الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بانتظار وترقب الجمهور لعرض الموسم الجديد من “مسرح مصر”، وقال إن أعضاء الفرقة بذلوا جُهدًا كبيرًا في إعداد وتقديم هذه العروض، وهناك الكثير من الجنود المجهولين خلف الستار لهم دور كبير في نجاح هذه المسرحيات، وتمني عبد الباقي أن يُحقق الموسم الثالث نفس النجاح الذي واكب عروض الموسمين الأول والثاني.

ومن جانبه أشار صادق الصُباح مُنتج عروض “مسرح مصر”، إلي أن فريق العمل إجتهد وعمل بجدية وإخلاص حتي أصبحت عروض “مسرح مصر” تُمثل حالة من البهجة والمُتعه الإسبوعية للجمهور المصري والعربي، وأشار إلي أننا عملنا على توفير عوامل الدعم والمُساندة لنجاح هذه العروض على المسرح وهو ما سيظهر على الشاشة.

ومن زاويته أشار مخرج وكاتب عروض “مسرح مصر” نادر صلاح الدين إلي أن هذه التجربة المسرحية ساهمت فى عودة الجمهور إلى المسرح، وقال أن الموضوعات التى يتم تقديمها اعتمدت على نقل الأحداث الجارية، ويأمل صلاح الدين أن يكون الموسم الجديد أكثر نجاحًا.

ويشارك في بطولة العروض المسرحية لفرقة “مسرح مصر” بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور ، ومنهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد ، فيما يُعرض الموسم الثالث من مسرحيات فرقة “مسرح مصر” قريباً على شبكة “MBC مصر”.

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