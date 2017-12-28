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كارمن سليمان تتألّق في جلسة تصوير جديدة مع زوجها

Posted by on December 28, 2017 0 Comment
كارمن سليمان تتألّق في جلسة تصوير جديدة مع زوجها

خضعت الفنانة المصرية كارمن سليمان إلى جلسة تصوير جديدة مع زوجها الملحن مصطفى جاد قبل موعد ولادتها بـأيام، والتقط المصور أحمد كوتي، عددًا من الصور للثنائي الفني، وأثارت رومانسيتهما في الصور حسد عدد من الجمهور، وتمنى لهما النجاح والسعادة، ولكارمن السلامة مع اقتراب موعد وضع مولودها الأول، وتزوّجت كارمن من مصطفى جاد في شهر نيسان/أبريل الماضي، في حضور عدد من الفنانين، وأعلنت منذ شهور حملها في طفلها الأول.

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