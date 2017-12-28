لقاء تضامني مع القدس في جران البترون دعما للشعب الفسطيني وتكريسا لعروبتها عاصمة لفلسطين

أقيم لقاء تضامني “انتصارا للقدس عاصمة فلسطين وتأكيدا لمعاني الميلاد، ودعما للشعب الفلسطيني وتكريسا لعروبة القدس، كل القدس”، في منزل كمال فغالي في جران البترون يوم الميلاد حضره ما يزيد على 160 شخصا من فاعليات البترون والكورة وأبنائهما. استهل اللقاء فغالي بكلمة ترحيب جاء فيها: “عشب الندم طريقنا، رويناه غفلة وخطأ حزنا تناسيا سخرية، صفقنا […] أقراء المزيد من المصدر