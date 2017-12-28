صدر عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: “نستميحكم عذرا إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على ما صدر في بيانكم الكريم في تاريخ 28/12/2017، والذي تضمن تمني ادارتكم الكريمة على النقابة تأمين سير المرفق العام، انطلاقا من الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء برئاستكم وفي حضور اعضاء مجلس الادارة والمدراء والنقابة، والذي اوضحت فيه انها […] أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » نقابة عمال كهرباء لبنان: إستمرار الإضراب مرتبط بما ستؤول اليه نتائج المفاوضات بين وزيري الطاقة والمال
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