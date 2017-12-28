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وسام الراشد يطلق أغنية “يخرب بيت الغيرة”

Posted by on December 28, 2017 0 Comment
وسام الراشد يطلق أغنية يخرب بيت الغيرة

أطلق الفنان اللبناني وسام الراشد ، أغنية جديدة تحمل عنوان “يخرب بيت الغيرة “، من كلمات سعيد حديفة وإيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع ريكو أما التسجيل و الماسترينغ فهو لمارون أبو ديوان ، وقد صورها على طريقة الفيديو كليب في لبنان قبل أن يتفرغ لإحياء عدد من الحفلات أبرزها ليلة عيد رأس السنة في بيروت ، ومن ثم ستكون له محطة في فرنسا بدعوة من الجالية العربية في العاصمة باريس .

وأوضح الراشد أنه مازال يراهن على الأصالة الفنية ، رغم مواكبة الموضة العصرية في أعماله الخاصة التي يهدف من خلالها لإرضاء الأذواق كافة دون استثناء ، مشيرا إلى أن الفن الأصيل لا ينتهي حتى لو كانت الموضة الغنائية أقوى على مستوى الحضور في الساحة الفنية .

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