ولاء شريف تعتبر “أبو العروسة” خطوة جديدة في مشوارها الفني

أعربت الفنانة الشابة ولاء شريف، عن سعادتها بردود فعل المشاهدين عن مسلسل “أبو العروسة” والذي عُرض منذ أيام قليلة، موضحة أن العمل يمثل لها محطة مهمة في مشوارها الفني حيث أن دورها أكبر ومحوري في هذا العمل.

وكشفت الممثلة الشابة، أنها تقوم بدور طبيبة مازالت تحت التمرين تلتقي بالحب وتحاول جاهدة الدفاع عن حبها رغم الظروف التي تقابلها .. وأشارت ولاء إلى أن كل عمل قامت به هو إضافة لها فهي تعتز بكل ما قدمته من أعمال منها حق ميت مع حسن الرداد، كفر دلهاب مع يوسف الشريف، وغيرها من الأعمال موضحة أنها لم تحاصر في الأدوار البريئة. ودائما تحاول الخروج من قوالب التمثيل المعتادة من أجل الوصول إلى أداء أفضل.

وأوضحت ولاء شريف، أنها دائما ما تقوم بأدوار البنت المصرية المتعلمة التي تتطلع إلى مستقبل أفضل فهي لم تنكسر في مشاهد بالعكس ولكنها تخرج من نمط الأدوار التي تمثل المرأة المنكسرة .. وعن كواليس أبو العروسة أشارت إلى أن الحب جمع بين أبطاله أثناء بروفات الورق وخاصة الفنان سيد رجب الذي استطاع أن ينشر مشاعر الأبوة على المتواجدين في البلاتوه وهو فنان حقيقي بالفعل. وعن توقعها للمسلسل أكدت أنها تتوقع أن تزيد نسبة المشاهدة خلال الأيام المقبلة خاصة أن جمهور العمل يزداد يومًا بعد يوم.

أقراء المزيد من المصدر