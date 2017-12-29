الجسر مغردا: زيارات مسؤولي ميليشيات عراقية وسورية خروج على سياسة النأي بالنفس واعتداء على السيادة

غرد النائب سمير الجسر عبر تويتر، قائلا: “تتكرر زيارات مسؤولي الميليشيات العراقية والسورية والمنغمسة في الحرب الاهلية والنزاعات الداخلية في كلا البلدين بشكل سافر واستعراضي يتهدد الأمن القومي للبنان. ان هذه الزيارات فضلا عن أنها مخالفة للقوانين والأنظمة، فهي تشكل اعتداء صريحا وواضحا على السيادة اللبنانية واستجرارا لصراع عسكري مع العدو قد يعم أثره كل […] أقراء المزيد من المصدر