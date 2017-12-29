الجيش: لعدم إطلاق النار ابتهاجا بحلول رأس السنة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “واصلت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، في مناسبة الأعياد المجيدة والاحتفالات والنشاطات المتنوعة التي ترافقها، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وحماية التجمعات والأماكن الدينية، وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية. وتذكر قيادة الجيش المواطنين بالقرار رقم 2225 الصادر عن […] أقراء المزيد من المصدر