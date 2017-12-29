برج الجدي شخص يقدر المسؤولية ويرتبط بأسرته ويميل إلى العزلة

شخصية برج الجدي هادئة، يميل إلى العزلة والانطوائية، يقدر المسؤولية، جاد للغاية في حياته قليل المرح والضحك، لا يحب الاختلاط بالناس ، ويفضل الذهاب إلى المناطق الخالية، يتجنب المناسبات والحفلات، شخصية قليلة الكلام، تميل للصمت معظم الأوقات، مرتبطة بالأسرة بنحو كبير، تحب ذكريات الماضي ويتعايش معها. عنيدة جدًا ، ثابتة على الواقف التي تخصها وتدافع عنها بشدة ، يميل للتفكير البطيء في أخذ القرارات المهمة و يفكر بعمق قبل اتخاذ القرارات المهمة و يحسبها لبعد عالٍ جدًا، وغالبًا ما تصدف معه و تكون قراراته في محلها .

من مشاهير برج الجدي

كايت ميدلتون—برادلي كوبر

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

–تسجل بداية السنة انتقال القمر إلى برج السرطان المائي الذي يشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس الموجودة في الجدي، إلى جانب الزهرة وزحل هذا المربع يترك اثره على الكرة الأرضية من ضغط وتوتر وعنف وحوادث متفرقة، كما يزعج ويؤخر أعمالًا، ويسبب بمزاجية وتصرفات سلبية عدوانية كل من مواليد الحمل الميزان والجدي.

–ولا يزال المريخ يتنقل في برج العقرب المائي مسببًا المزيد من التوتر والخلافات والتحديّات على صعيد العلاقات والشراكات بشكلٍ خاص، فيسيطر عليك شعور القلق والتراجع الصحي والمعنوي الأمر الذي يطلب منك الدقّة في العمل وحسن المتابعة لبعض الأوراق الاستشفائية أو غيرها من الإجراءات، انتبه لسلوكك فقد يكون عدوّك الأكبر فأنت بحاجة للسيطرة على أعصابك، هذه السلبيات تطال كل من مواليد الثور الأسد والدلو، بخاصة مواليد العشرية الأولى منهم.

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