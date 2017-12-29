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دبي تلغي ألعابها النارية في ليلة رأس السنة.. وهذا ما ستفعله

Posted by on December 29, 2017 0 Comment

في الوقت الذي تشخص أنظار سكان الإمارات والعالم نحو وسط المدينة في دبي ليلة رأس السنة، لما تُحييه سنوياً من ألعاب نارية وعروض مذهلة احتفاءً بالسنة الجديدة؛ أعلنت السلطات المعنية أن “الألعاب النارية” المنتظرة ستُستبدل بألعاب الليزر؛ لأنها أكثر أماناً وسلامة. وأعلنت مجموعة “إعمار” الإماراتية الأربعاء، أن احتفالات رأس السنة في برج خليفة في دبي؛ […] أقراء المزيد من المصدر

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