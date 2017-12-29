راغب علامة يغني جديده أمام شيرين عبد الوهاب

كشفت معلومات خاصة أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وخلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان حلت ضيفة على منزل الفنان اللبناني راغب علامة في وسط بيروت التجاري، وقد حرص خلال الجلسة الأسرية على غناء جديده الفني والذي يتمثل بأغنية مصرية سترى النور قريباً إلى جانب فيديو كليب سوف يصوره في الخارج، وقد أوضحت المعلومات أن النجمة العربية أبدت إعجابها بالعمل الفني الذي استمعت إليه وعزف علامة أنغامه بنفسه على آلة الأورغ .

المعلومات أفادت أن علامة قرر التنويع بعد أغنية “تركني بحالي” التي قدمها باللهجة اللبنانية، وقد اختار أغنية مصرية إيقاعية نوعاً ما قريبة من الأذن نتيجة مرونة لحنها، وقالت المعلومات إنها إنتاج شركته “باك ستديج” التي يديرها شقيقه خضر علامة. ومن جهة أخرى تقول المعلومات إن حفلة راغب في لندن ليلة رأس السنة تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل السواح العرب، وحتى أن البطاقات الخاصة بالمقاعد قد بيعت كلها تقريباً.

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