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عاصي الحلاني يعلن عن إلغاء حفلته في قطر

Posted by on December 29, 2017 0 Comment
عاصي الحلاني يعلن عن إلغاء حفلته في قطر

كشفت مصادر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني كان من المفترض أن يحيي سهرة فنية في قطر قبل حلول نهاية العام، وقد جرى الاتفاق بالفعل مع الجهة المنظمة، لكن ثمة تغيير حصل في اللحظات الاخيرة و الغي كل شيء رغم كل الترتيبات التي سبقت المناسبة.

ولم تعرف نوعية الأزمة التي أدت إلى نسف الزيارة إلى الدوحة مع العلم أن المطرب لو لم يكن واثقاً من عدم وجود مشكلة مع شركة روتانا، لما كان قد وافق على مثل تلك الاحتفالية .

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، أن الحلاني تراجع في اللحظات الأخيرة عن الزيارة بعد أن تراجعت الجهة الداعية عن بعض البنود التي جرى الاتفاق عليها بشكل مسبق وهي الناحية التي اوقفت السهرة قبل حصولها، وتلى ذلك الغاء حفلة الفنان اللبناني فارس كرم وهما ينتميان إلى شركة روتانا السعودية في ظل مقاطعة خليجية لقطر على كافة المستويات .

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