عاصي الحلاني يعلن عن إلغاء حفلته في قطر

كشفت مصادر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني كان من المفترض أن يحيي سهرة فنية في قطر قبل حلول نهاية العام، وقد جرى الاتفاق بالفعل مع الجهة المنظمة، لكن ثمة تغيير حصل في اللحظات الاخيرة و الغي كل شيء رغم كل الترتيبات التي سبقت المناسبة.

ولم تعرف نوعية الأزمة التي أدت إلى نسف الزيارة إلى الدوحة مع العلم أن المطرب لو لم يكن واثقاً من عدم وجود مشكلة مع شركة روتانا، لما كان قد وافق على مثل تلك الاحتفالية .

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، أن الحلاني تراجع في اللحظات الأخيرة عن الزيارة بعد أن تراجعت الجهة الداعية عن بعض البنود التي جرى الاتفاق عليها بشكل مسبق وهي الناحية التي اوقفت السهرة قبل حصولها، وتلى ذلك الغاء حفلة الفنان اللبناني فارس كرم وهما ينتميان إلى شركة روتانا السعودية في ظل مقاطعة خليجية لقطر على كافة المستويات .

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